https://racurs.ua/ua/n211567-meshkanciv-okupovanyh-terytoriy-zmushuut-vstanovluvaty-mesendjer-max-scho-zadumav-vorog.html

Ракурс

Тотальне стеження за мешканцями окупованих територій планують влаштувати росіяни.

Окупаційні адміністрації намагаються примусово зареєструвати співробітників бюджетних установ у російському месенджері Max. Загарбники прагнуть отримати повний доступ до особистих даних і комунікацій громадян. Роблять це через те, що бояться українських партизанів. Про це рух опору «АТЕШ» 20 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що встановлення месенджера на особистий телефон відкриває спецслужбам РФ доступ до всіх контактів користувача, повідомлень і геолокації в реальному часі.

Також на ТОТ України поширюється практика примусового встановлення цифрових ID у додатку під виглядом доступу до робочих баз даних. Однак партизани вже отримали інструкції щодо обходу системи та мінімізації ризиків. Але мешканцям радять користуватися окремими «чистими» телефонами для реєстрації, щоб не наражати особисті дані на загрозу.

Як відомо, російські спецслужби розробили Max саме для тотального моніторингу. Цей месенджер збирає історію дзвінків, чатів і пересування користувача. Будь-яка активність у додатку відображається для окупантів, тому його використання на основному смартфоні може призвести до серйозних ризиків.

Агенти «АТЕШ» вже отримали докладні інструкції щодо безпеки та методів обходу цієї системи цифрового контролю. Однак ми закликаємо всіх жителів регіону мінімізувати використання месенджера Max і пам’ятати, що будь-яка активність у ньому прозора для ФСБ, — зазначили в русі опору.

Нагадаємо, на початку січня партизани знищили вежу зв’язку в російському Курську, якою активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури Російської Федерації. Таким чином було порушена комунікація між такими ключовими об'єктами як 27-а бригада РХБЗ, управління ФСБ РФ по Курській області, управління Федеральної служби виконання покарань по Курській області та безліччю інших військових об'єктів.