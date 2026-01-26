Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: В’ячеслав Чаус

Ракурс

Російські загарбники за минулу добу здійснили 42 обстріли Чернігівщини, пролунали 56 вибухів.

Про це сьогодні, 26 січня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

протягом минулої доби було декілька влучань в Семенівці. Росіяни били «молніями» та FPV-дронами. Пошкоджені житлові будинки, авто, лінія електропередач;

також мішенню рашистів були обʼєкти звʼязку на прикордонні;

увечері були повторні удари по сільськогосподарському кооперативу в селі Чернігівського району. Знову «герані». Вогнем знищене адмінприміщення. Пошкоджений ангар для зберігання кукурудзи і насіння соняшнику, а також трактор.