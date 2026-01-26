Новини
Ракурс
Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: В’ячеслав Чаус

Рашисти за добу 42 рази обстріляли Чернігівщину (ФОТО)

26 січ 2026, 11:59
Російські загарбники за минулу добу здійснили 42 обстріли Чернігівщини, пролунали 56 вибухів.

Про це сьогодні, 26 січня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • протягом минулої доби було декілька влучань в Семенівці. Росіяни били «молніями» та FPV-дронами. Пошкоджені житлові будинки, авто, лінія електропередач;
  • також мішенню рашистів були обʼєкти звʼязку на прикордонні;
  • увечері були повторні удари по сільськогосподарському кооперативу в селі Чернігівського району. Знову «герані». Вогнем знищене адмінприміщення. Пошкоджений ангар для зберігання кукурудзи і насіння соняшнику, а також трактор.

Водночас увесь тиждень по ворожих повітряних цілях відпрацьовували наші оборонці. У небі над Чернігівщиною захисники збили 335 дронів, — додав Чаус.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: В’ячеслав Чаус

Джерело: Ракурс


