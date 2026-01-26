Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
110 БПЛА атакували Україну в ніч на 26 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211661-110-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-26-sichnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня (з 18.00 25 січня), атакували Україну загалом 138 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі та сході країни;
- зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.