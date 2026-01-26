Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня (з 18.00 25 січня), атакували Україну загалом 138 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: