Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, инфографика: ВВС

110 БПЛА атаковали Украину в ночь на 26 января — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

26 янв 2026, 09:16
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня (з 18.00 25 січня), атакували Україну загалом 138 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі та сході країни;
  • зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров