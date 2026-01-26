Рашисты потеряли за сутки более 1020 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 235 тис. 60 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 608 танків;

23 тис. 951 бойову броньовану машину;

36 тис. 644 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 626 одиниць РСЗВ;

1 тис. 286 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

115 тис. 813 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 205 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

75 тис. 906 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 51 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 89 авіаударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 681 обстріл, зокрема 63 — із РСЗВ, та задіяв 7 тис. 789 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Олексієво-Дружківка Донецької області;

Гаврилівка Дніпропетровської області;

Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка, Павлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об'єкти російських загарбників.