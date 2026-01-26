Російські загарбники за добу втратили понад тисячу осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211659-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-ponad-tysyachu-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 235 тис. 60 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 608 танків;
- 23 тис. 951 бойову броньовану машину;
- 36 тис. 644 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 626 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 286 одиниць засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 115 тис. 813 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 205 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 75 тис. 906 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 51 одиницю спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 89 авіаударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 681 обстріл, зокрема 63 — із РСЗВ, та задіяв 7 тис. 789 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:
Олексієво-Дружківка Донецької області;
Гаврилівка Дніпропетровської області;
Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка, Павлівка Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об'єкти російських загарбників.