Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення станції радіотехнічної розвідки «Артикул-С», скріншот відео

Український дрон знищив унікальну станцію радіотехнічної розвідки рашистів (ВІДЕО)

21 січ 2026, 19:58
999

Оператори 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем знищили унікальну станцію радіотехнічної розвідки російських загарбників «Артикул-С». Вона призначалася для виявлення мереж зв’язку та управління підрозділів Сил оборони України у широкому діапазоні частот.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці полку.

Щоб її уразити, бійці «Рейду» провели складну операцію. До цього моменту не було публічних повідомлень про те, що російська армія використовує «Артикул-С» для протидії ЗСУ, — розповіли у полку.

«Артикул-С» розміщується стаціонарно та є досить громіздким виробом, що можна побачити на відео ураження. Виробником станції є російська компанія «Иркос». До базової комплектації входить:

  • антенно-пеленгаторна система;
  • цифрові приймачі;
  • апаратно-програмний комплекс з дистанційним керуванням.

Знищення такої станції бійцями 413-го полку СБС «Рейд» зробило противника «сліпим» на важливій ділянці фронту. Також це свідчить про високу успішність Сил оборони України у всіх площинах сучасної війни, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів