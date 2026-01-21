Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение станции радиотехнической разведки Артикул-С, скриншот видео
Украинский дрон уничтожил уникальную станцию радиотехнической разведки рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211597-ukrainskiy-dron-unichtojil-unikalnuu-stanciu-radiotehnicheskoy-razvedki-rashistov-video.htmlРакурс
Оператори 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем знищили унікальну станцію радіотехнічної розвідки російських загарбників «Артикул-С». Вона призначалася для виявлення мереж зв’язку та управління підрозділів Сил оборони України у широкому діапазоні частот.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці полку.
Щоб її уразити, бійці «Рейду» провели складну операцію. До цього моменту не було публічних повідомлень про те, що російська армія використовує «Артикул-С» для протидії ЗСУ, — розповіли у полку.
«Артикул-С» розміщується стаціонарно та є досить громіздким виробом, що можна побачити на відео ураження. Виробником станції є російська компанія «Иркос». До базової комплектації входить:
- антенно-пеленгаторна система;
- цифрові приймачі;
- апаратно-програмний комплекс з дистанційним керуванням.
Знищення такої станції бійцями 413-го полку СБС «Рейд» зробило противника «сліпим» на важливій ділянці фронту. Також це свідчить про високу успішність Сил оборони України у всіх площинах сучасної війни, — вказано в описі відео.