Силы обороны поразили цели в Новороссийске, фото: Генштаб ВСУ

Поражены нефтяной терминал и военно-морская база в Новороссийске — Генштаб

2 мар 2026, 16:38
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 березня уразили нафтовий термінал та військово-морську базу у Новоросійську.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У ніч на 2 березня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал «Шесхаріс» та військово-морську базу «Новоросійськ» у Краснодарському краї рф. Зафіксовано масштабну пожежу на території, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Крім того, підтверджено, що внаслідок ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ:

  • знищено чотири резервуари РВС-5000;
  • пошкоджено три резервуари РВС-2000;
  • пошкоджено трубопроводи та підземний резервуар.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, — наголошують у Генштабі.

