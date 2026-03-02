Поражены системы связи врага, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 березня, уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі населеного пункту Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) «Подльот-К1» неподалік Виноградного у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того: