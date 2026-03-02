Новости
Ракурс
Поражены системы связи врага, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили центр дальней космической связи рашистов — Генштаб

2 мар 2026, 15:36
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 березня, уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі населеного пункту Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) «Подльот-К1» неподалік Виноградного у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

  • минулої ночі на тимчасово окупованих територіях Луганської області минулої РЛС «Каста 2Е2» (населений пункт Любиме) та РЛС «ЯСТРЕБ А-В» (населений пункт Тополі);
  • українські підрозділи били, зокрема, по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки «Рубікон» у районах Керменчика (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.

Источник: Ракурс


