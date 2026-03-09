Новости
Последствия российских обстрелов Славянска, фото: ГСЧС

В Славянске с помощью робота ликвидировали вызванный российским обстрелом пожар (ФОТО, ВИДЕО)

9 мар 2026, 15:36
999

У Слов’янську внаслідок російського обстрілу 4 березня зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, і виникла пожежа, для боротьби з якою був залучений безпілотний наземний пожежний робот Shark Robotics Colossus.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Робота проводилася під загрозою повторних обстрілів ворога, але попри це рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку на площі 200 кв. м, — зазначили у відомстві.

4 березня Слов’янська МВА повідомляла, що рашисти:

  • обстріляли місто з РСЗВ «Торнадо-С» — сталося влучання на території приватного підприємства. Було поранено людину,
  • завдали удару БпЛА по приватній забудові. Було поранено подружжя, постраждалих госпіталізували.

Наслідки російського обстрілу Слов’янська 4 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Слов’янська 4 березня, фото: Слов'янська МВА

Ворог продовжує завдавати ударів по місту. Зокрема, вчора, 8 березня, ввечері рашисти атакували Слов’янськ із використанням БПЛА «Герань-2», влучивши у дах приватного домоволодіння.

Внаслідок удару пошкоджено 8 будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у МВА.

Наслідки російського обстрілу Слов’янська 8 березня, фото: Слов'янська МВА

Источник: Ракурс


