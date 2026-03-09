Александр Сырский, фото: Heute.at

Ракурс

Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за своїми правилами.

Про це сьогодні, 9 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами робочої наради щодо підсумків діяльності Збройних сил у лютому 2026 року.

Вперше із 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог, — наголосив Сирський.

Він зазначив, що триває контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку:

Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Крім того, на багатьох інших напрямках українські військові стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед.

Російський агресор кількісно переважає майже втричі, але, з огляду на наші активні дії, змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків, — зазначив Сирський.

Також Сили оборони продовжують завдавати ударів по території ворога.

Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект — зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8%, — розповів Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також окремо звернув увагу на результативний ракетний удар по Воткінському заводу (Удмуртія), котрий виробляє ракети «Іскандер-М», «Орєшнік» та інші.

Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому — імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА, — додав Сирський.

Загалом у лютому: