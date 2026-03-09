Силы обороны с начала 2026 года поразили целый ряд важных целей, фото: Минобороны

Сили оборони України упродовж січня та лютого 2026 року уразили три великі підприємства російського ВПК, а також один з ключових ракетних полігонів та два великих арсенали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Удари по таких об'єктах потрібні, щоб зупинити російську воєнну машину. Це дає змогу знизити спроможності противника з виробництва та зберігання зброї, а також послабити його можливості бити ракетами та дронами по мирних містах України, — наголошують у Міноборони.

З початку року були вражені: