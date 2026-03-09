Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони України упродовж січня та лютого 2026 року уразили три великі підприємства російського ВПК, а також один з ключових ракетних полігонів та два великих арсенали.
Удари по таких об'єктах потрібні, щоб зупинити російську воєнну машину. Це дає змогу знизити спроможності противника з виробництва та зберігання зброї, а також послабити його можливості бити ракетами та дронами по мирних містах України, — наголошують у Міноборони.
З початку року були вражені:
- підприємство «Атлант Аеро», розташоване у місті Таганрог Ростовської області РФ. У ніч на 13 січня Сили оборони України завдали по ньому удару ракетами українського виробництва Було зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів. Це підприємство здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон»;
- полігон Міноборони РФ «Капустин Яр» в Астраханській області — 5 лютого по ньому було завдано удару. Підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення. Це один з ключових ракетних полігонів Росії, який є основним центром випробувань новітнього озброєння, зокрема ракет «Орєшнік»;
- склад БпЛА у районі місті Ростов-на-Дону Ростовської області РФ — 9 лютого там внаслідок удару знищено три контейнери із близько 6 тис. FPV-дронів та комплектуючими. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками;
- арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Котлубань в Волгоградській області РФ — 12 лютого по цьому об'єкту було завдану удару українськими засобами дальнього ураження FP-5 «Фламінго». Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкта з подальшою вторинною детонацією.
- «Мічуринський завод Прогрес» унаселеному пункті Мічурінськ (Тамбовська область РФ) — виробник високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем. Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ. На території заводу виникла пожежа;
- «Воткінський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська республіка) — у ніч на 21 лютого ЗСУ завдали по цьому підприємству російського ВПК удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго». Зруйновано виробничий цех № 22. На «Воткінському заводі» виробляються міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А», балістичні ракети типу 9М723−1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».