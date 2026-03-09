Силы обороны поразили ряд важных целей на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

Сили оборони України 8 березня та в ніч на 9 березня уразили низку ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

уражено засоби протиповітряної оборони противника — радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ Криму), а також зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у районі Лиманчука (ТОТ Луганської області);

завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора — уражено КСП підрозділу зі складу «Рубікон» у районі Донецька, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині;

уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької області, а також Петропавлівки на Харківщині.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.