Сили оборони України 8 березня та в ніч на 9 березня уразили низку ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- уражено засоби протиповітряної оборони противника — радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ Криму), а також зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у районі Лиманчука (ТОТ Луганської області);
- завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора — уражено КСП підрозділу зі складу «Рубікон» у районі Донецька, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині;
- уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької області, а також Петропавлівки на Харківщині.
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та районів зосередження живої сили противника послаблює його можливості щодо управління військами та ведення бойових дій, — наголошують у Генштабі.