Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Новую РЛС «Надгробок» уничтожили украинские дроны в Крыму (ВИДЕО)

9 мар 2026, 14:49
Українські військові 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» в ніч на 8 березня знищили РЛС «Надгробок» у тимчасово окупованому Криму та пускову установку ЗРК «Бук-М2» на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Також пілотами 414-ї Обр сумісно з пілотами 1-го Окремого центру СБС було вражено пункт тимчасової дислокації російського центру «Рубікон» на ТОТ Донецької області.

Цілі відпрацьовані засобами middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60−100 кг, — зазначив Бровді. — Координація — новостворений КЦ глибинного ураження СБС.

Источник: Ракурс


