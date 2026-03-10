Новости
Видео попадания ракет Storm Shadow в завод «Кремной Эл» в Брянске опубликовал Генштаб ВСУ

Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».

Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що «Кремній Ел» — це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер».

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються, — розповіли у Генштабі.

Також прес-служба Генштабу опублікувала відео, котре показує момент завдання ударів ракетами по заводу. Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ.

