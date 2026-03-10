Видео попадания ракет Storm Shadow в завод «Кремной Эл» в Брянске опубликовал Генштаб ВСУ

Видео попадания ракет Storm Shadow в завод «Кремной Эл» в Брянске опубликовал Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n212536-video-popadaniya-raket-storm-shadow-v-zavod-kremnoy-el-v-bryanske-opublikoval-genshtab-vsu.htmlРакурс
Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».
Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
У Генштабі наголошують, що «Кремній Ел» — це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер».
Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються, — розповіли у Генштабі.
Також прес-служба Генштабу опублікувала відео, котре показує момент завдання ударів ракетами по заводу. Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ.