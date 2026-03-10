Урсула фон дер Ляен, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n212533-strategicheskaya-oshibka-fon-der-lyaen-ob-otkaze-ot-aes.html

Ракурс

Українські військові провели успішну операцію, під час якої був уражений завод у Брянську, що виготовляє системи управління для російських ракет.

Про це сьогодні, 10 березня, під час брифінгу розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Поки я вам відповідав, мені дзвонив командувач Сирський і розповів про щойно проведену успішну операцію. Було вражено Брянський завод, — зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що це підприємство виготовляло системи управління для різних видів російських ракет. Він подякував українським військовим за проведену операцію.

Також Зеленський прокоментував ситуацію на прикордонні Сумської області. Він зазначив, що Росія не відмовляється від планів створити так звану «буферну зону», однак наразі ризиків для регіону немає.

За інформацією Telegram-каналу Astra, об'єктом атаки став завод «Група Кремній Ел» у Брянськ — великий російський виробник мікроелектроніки військового призначення.

Джерело: «Укрінформ», Astra