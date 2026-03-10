Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела Славянска, фото: полиция Донбасса

Первые минуты после обстрела Славянская показала полиция (ВИДЕО)

10 мар 2026, 16:50
999

Російські загарбники сьогодні, 10 березня, вранці скинули дві керованих авіабомби на житлову забудову у середмісті Слов’янська.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Серед поранених — двоє дітей (2011 та 2016 років народження).

Пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

Також поліція опублікувала відео, котре показує перші хвилини після російського обстрілу міста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров