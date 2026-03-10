Читайте также
Последствия российского обстрела Славянска, фото: полиция Донбасса
Російські загарбники сьогодні, 10 березня, вранці скинули дві керованих авіабомби на житлову забудову у середмісті Слов’янська.
Наразі відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Серед поранених — двоє дітей (2011 та 2016 років народження).
Пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.
Також поліція опублікувала відео, котре показує перші хвилини після російського обстрілу міста.