Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: поліція Донеччини

Перші хвилини після обстрілу Слов’янська показала поліція (ВІДЕО)

10 бер 2026, 16:50
Російські загарбники сьогодні, 10 березня, вранці скинули дві керованих авіабомби на житлову забудову у середмісті Слов’янська.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Серед поранених — двоє дітей (2011 та 2016 років народження).

Пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

Також поліція опублікувала відео, котре показує перші хвилини після російського обстрілу міста.

