Наслідки атаки російських дронів на Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок атаки російських дронів дев’ятеро людей дістали поранень, серед них дитина.

Про це сьогодні, 10 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема:

у Марганці троє поранених, серед них чотирирічна дівчинка. Усі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджений мікроавтобус;

у Нікополі — шестеро постраждалих. Всі вони працівники поліції, які були на службі, коли сталася ворожа атака. 42-річний поліцейський госпіталізований у важкому стані. Пошкоджені службові автівки поліції та рятувальники.

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що рашисти сьогодні, після дев’ятої години ранку, скерували FPV-дрон у поліцейський автомобіль.

Важкі поранення отримав 43-річний поліцейський, який перебував за кермом службового авто. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Наразі стан пораненого залишається тяжким. Унаслідок цього ж вибуху акубаротравми зазнав ще один поліцейський, — розповіли у поліції.

Згодом рашисти атакували БпЛА будівлю Нікопольського районного управління поліції. Внаслідок ударів травмувався 38-річний поліцейський, ще троє правоохоронців отримали акубаротравми. Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Через ворожі атаки пошкоджено адміністративну будівлю поліції, майно всередині та кілька автомобілів. Дві службові автівки поліції повністю знищені. Також пошкоджено автомобіль рятувальників, які прибули на виклик для евакуації постраждалих, — зазначили в поліції.

Близько 11.30 росіяни поцілили безпілотником по дорозі в місто Марганець.