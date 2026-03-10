Новини
Знищення «Шахеда», скріншот відео

Прикордонники збили «Шахед» зі стрілецької зброї (ВІДЕО)

10 бер 2026, 14:55
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники 6-го прикордонного Волинського загону зі стрілецької зброї збили російський дрон типу «Шахед».

Відповідне відео сьогодні, 10 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

БпЛА вдалося знищити ще до того, як він зміг досягти своєї цілі, — розповіли у МВС.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 березня, атакували безпілотниками Дніпро і Харків.

