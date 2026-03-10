РФ вночі запустила по Україні 137 дронів, ППО змогла знешкодити 122 з них. Фото:

Країна-агресор РФ атакувала Україну 137 ударними БпЛА.

У ніч на 10 березня ворог запустив дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів з Гвардійського в окупованому Криму, а також із Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ й Шаталового. Серед них було близько 80 «шахедів». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття атаки ворога залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 122 ворожих БпЛА. Ще 12 дронів-камікадзе влучили на 10 локаціях, а також уламки впали на 10 локаціях.

Повітряні сили наголосили, що ворожа атака триває, бо в повітряному просторі декілька російських БпЛА.

Нагадаємо, вночі 10 березня російські ударні безпілотники атакували Дніпро і Харків. У Холодногірському та Індустріальному районах Харкова внаслідок обстрілу постраждали 10 осіб, серед них дитина. Ще 10 людей зазнали поранень через обстріл окупантами Дніпра.