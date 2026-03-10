Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение «Шахеда», скриншот видео
Пограничники сбили «Шахед» из стрелкового оружия (ВИДЕО)https://racurs.ua/n212525-pogranichniki-sbili-shahed-iz-strelkovogo-orujiya-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники 6-го прикордонного Волинського загону зі стрілецької зброї збили російський дрон типу «Шахед».
Відповідне відео сьогодні, 10 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
БпЛА вдалося знищити ще до того, як він зміг досягти своєї цілі, — розповіли у МВС.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 березня, атакували безпілотниками Дніпро і Харків.