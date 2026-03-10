Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ГУР назвали количество погибших россиян, фото: РИА «Новости»

Секретные документы — количество погибших за время войны россиян установило ГУР

10 мар 2026, 18:25
999

Українська розвідка здобула важливі документи щодо російської оцінки втрат у війні проти України.

Про це сьогодні. 10 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з керівником Головного управління розвідки Міноборони України Олегом Іващенком.

Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених, — зазначив Зеленський.

Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими, — додав він.

Крім того, ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров