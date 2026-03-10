Новини
У ГУР назвали кількість загиблих росіян, фото: РИА «Новости»

Секретні документи — кількість загиблих за час війни росіян встановило ГУР

10 бер 2026, 18:25
Українська розвідка здобула важливі документи щодо російської оцінки втрат у війні проти України.

Про це сьогодні. 10 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з керівником Головного управління розвідки Міноборони України Олегом Іващенком.

Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених, — зазначив Зеленський.

Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими, — додав він.

Крім того, ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Джерело: Ракурс


