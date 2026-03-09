РФ примусом вербує в Криму до своєї армії трудових мігрантів із країн Центральної Азії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212509-rf-zavozyt-migrantiv-do-okupovanogo-krymu-ta-verbuie-yih-v-armiu.html

Ракурс

Російська Федерація примусом вербує в свою армію трудових мігрантів із країн Центральної Азії.

Це спостерігається, зокрема, в окупованому Криму, де мігрантів залучають до будівництва та благоустрою. На території півострова значна частина таких працівників працює без належних документів. Часто їхні паспорти та інші документи забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців. Про це Центр національного спротиву 9 березня повідомив у Telegram.

На цих мігрантів тиснуть і силовики країни-агресора. Окупаційна влада та військові комісаріати погрожують іноземцям депортацією або проблемами із документами, щоб змушувати вихідців із Центральної Азії підписувати контракти з армією РФ.

За різними оцінками, до лав окупантів таким чином могли залучити десятки тисяч мігрантів, яких спочатку використовували як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом — як резерв для поповнення військ. Подібна практика, як стверджують у Центрі, спостерігалася в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, влітку минулого року Головне управління розвідки Міноборони України інформувало, що громадяни Узбекистану, Таджикистану та інших країн Центральної Азії дедалі частіше потрапляють у пастку примусової мобілізації російськими силовими структурами. Особливо уразливими є трудові мігранти, які приїжджають до Росії у пошуках заробітку.