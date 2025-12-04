Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ нанесли удар по химкомбинату в РФ, фото: Генштаб ВСУ
Поражен химзавод в Ставропольском крае РФ — Генштабhttps://racurs.ua/n210697-porajen-himzavod-v-stavropolskom-krae-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 4 грудня, уразили одне з найбільших хімічних підприємств Росії — «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що цей завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога:
- потужність виробництва становить понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів;
- на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.
Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу, — розповіли у Генштабі.
Крім цього, підтверджено результати ураження по скупченню живої сили російських загарбників на полігоні поблизу Докучаєвська на ТОТ Донеччини. За підтвердженими даними, втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.