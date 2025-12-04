ВСУ нанесли удар по химкомбинату в РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n210697-porajen-himzavod-v-stavropolskom-krae-rf-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 4 грудня, уразили одне з найбільших хімічних підприємств Росії — «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що цей завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога:

потужність виробництва становить понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів;

на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу, — розповіли у Генштабі.

Крім цього, підтверджено результати ураження по скупченню живої сили російських загарбників на полігоні поблизу Докучаєвська на ТОТ Донеччини. За підтвердженими даними, втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.