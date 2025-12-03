Генштаб опроверг сообщение Bild о полном захвате Покровска

Бои за Покровск продолжаются, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n210659-genshtab-oproverg-soobschenie-bild-o-polnom-zahvate-pokrovska.html

Ракурс

Німецьке видання Bild сьогодні, 3 грудня, повідомило, що росіяни захопили Покровськ і що битва за місто, яка тривала понад рік завершена.

У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростовують. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника Генштабу ЗСУ майора Андрія Ковальова.

За словами Ковальова, Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація про повне захоплення міста російськими військами і «закінчений бій» не відповідає дійсності.

Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони України і надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога, — зазначив Ковальов.

За його словами, як у районі Покровська, так і Мирнограда українські воїни проводять заходи для налагодження логістики та блокують спроби російських військ накопичувати штурмові групи й просуватися в обхід населених пунктів.

Джерело: Bild, «РБК-Україна»