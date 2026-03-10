На Сумщине из-за российских авиаударов один человек погиб, еще трое травмированы (ФОТО)https://racurs.ua/n212535-na-sumschine-iz-za-rossiyskih-aviaudarov-odin-chelovek-pogib-esche-troe-travmirovany-foto.htmlРакурс
На Сумщині одна людина загинула, ще троє травмовані внаслідок російських ударів по Глухівській громаді.
Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Є руйнування на одному із місцевих підприємств. Виникла пожежа, — розповіли у відомстві. — Через загрози повторних атак, рятувальники були змушені тимчасово зупиняти роботи та йти до безпечного місця.
Пожежу вже ліквідували. Також фахівці ДСНС обстежили територію.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського удару авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові загинув 27-річний чоловік.
Також постраждали троє чоловіків віком 42, 59 та 63 років.
Один із поранених перебуває в операційній, двоє - у відділеннях лікарні під наглядом медиків. Лікарі надають необхідну допомогу, — розповів Григоров. — Частина людей під час атаки встигла спуститися в укриття, що допомогло уникнути більшої кількості жертв і постраждалих.