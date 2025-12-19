Новости
Последствия российского удара по Новогод-Северскому, фото: ГСЧС

На Черниговщине атака БПЛА повредила здание подразделения ГСЧС (ФОТО)

19 дек 2025, 14:28
999

На Чернігівщині внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджена будівля підрозділу ДСНС у місті Новгород-Сіверський.

Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Унаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата в одну з адміністративних будівель у місті Новгород-Сіверський виникла пожежа покрівлі на площі близько 100 кв. м, а також загоряння поруч розташованого легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — розповіли у відомстві. — Вибуховою хвилею та уламками БпЛА пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС — вхідні двері та вікна.

Обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського удару по Новогод-Сіверському, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


