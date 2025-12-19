Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Новогод-Северскому, фото: ГСЧС
На Черниговщине атака БПЛА повредила здание подразделения ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n210987-na-chernigovschine-ataka-bpla-povredila-zdanie-podrazdeleniya-gschs-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджена будівля підрозділу ДСНС у місті Новгород-Сіверський.
Про це сьогодні, 19 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.
Унаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата в одну з адміністративних будівель у місті Новгород-Сіверський виникла пожежа покрівлі на площі близько 100 кв. м, а також загоряння поруч розташованого легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — розповіли у відомстві. — Вибуховою хвилею та уламками БпЛА пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС — вхідні двері та вікна.
Обійшлося без постраждалих.