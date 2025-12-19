Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время ликвидации пожара в Донецкой области, фото: ГСЧС
В Донецкой области спасатели во время тушения пожара попали под повторную атаку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210984-v-doneckoy-oblasti-spasateli-vo-vremya-tusheniya-pojara-popali-pod-povtornuu-ataku-video.htmlРакурс
У місті Дружківка на півночі Донецької області під час ліквідації наслідків російських обстрілів рятувальники потрапили під повторну атаку ворожих дронів.
Відповідне відео сьогодні, 19 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано, як місце, де відбувалося гасіння пожежі, було атаковане двома ворожими дронами. Рятувальники вчасно встигли залишити цю територію.
Надзвичайники щодня виїжджають на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, знаючи, що російські війська часто б’ють вдруге. Кожен такий виїзд може стати для них фатальним… Але попри ризики для власного життя, для них важливо допомогти тим, хто чекає! — наголошують у ДПСУ.