Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час ліквідації пожежі на Донеччині, фото: ДСНС
На Донеччині рятувальники під час гасіння пожежі потрапили під повторну атаку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210984-na-donechchyni-ryatuvalnyky-pid-chas-gasinnya-pojeji-potrapyly-pid-povtornu-ataku-video.htmlРакурс
У місті Дружківка на півночі Донецької області під час ліквідації наслідків російських обстрілів рятувальники потрапили під повторну атаку ворожих дронів.
Відповідне відео сьогодні, 19 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано, як місце, де відбувалося гасіння пожежі, було атаковане двома ворожими дронами. Рятувальники вчасно встигли залишити цю територію.
Надзвичайники щодня виїжджають на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, знаючи, що російські війська часто б’ють вдруге. Кожен такий виїзд може стати для них фатальним… Але попри ризики для власного життя, для них важливо допомогти тим, хто чекає! — наголошують у ДПСУ.