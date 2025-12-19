Під час ліквідації пожежі на Донеччині, фото: ДСНС

У місті Дружківка на півночі Донецької області під час ліквідації наслідків російських обстрілів рятувальники потрапили під повторну атаку ворожих дронів.

Відповідне відео сьогодні, 19 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як місце, де відбувалося гасіння пожежі, було атаковане двома ворожими дронами. Рятувальники вчасно встигли залишити цю територію.