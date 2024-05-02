Росіяни б'ють двічі - окупанти розпочали свідомий терор медиків, рятувальників і поліції

https://racurs.ua/ua/n194948-rosiyany-b-ut-dvichi-okupanty-rozpochaly-svidomyy-teror-medykiv-ryatuvalnykiv-i-policiyi-video.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці почали частіше застосовувати тактику повторних ударів. Окупанти фактично розпочали свідомий терор проти медиків, рятувальників і поліцейських у багатьох містах, зокрема у Харкові та Одесі.

.

Вони запускають «шахеди», БПЛА повторно по місцях обстрілів через 15 хвилин, а в деяких випадках — через годину, — розповідає Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Свідком одного з таких ударів по Харкову став лікар-анестезіолог спецбригади служби медицини катастроф Євген Зябліцев — він надавав допомогу постраждалим 4 квітня під час обстрілу Новобаварського району міста.

Важко працювати в умовах, коли ти приїжджаєш на місце «прильоту», намагаєшся надати людям медичну допомогу, а тут зверху на голову починають сипатися або «шахеди», або ракети… Іноді ми забуваємо про власну безпеку, але того потребує ситуація, адже, якщо нічого не робити, то люди, на жаль, будуть помирати, — каже лікар.

Bihus.info поспілкувався з потерпілими, свідками та рятувальниками, які продовжують допомагати людям, попри постійну загрозу повторних обстрілів.

Вночі 4 квітня росіяни атакували Харків безпілотниками. Перший з дронів влучив по триповерховому будинку. Коли рятувальники працювали на місці удару, росіяни вдарили ще раз — тоді загинули троє пожежників. Інший безпілотник влучив по 14-поверховому будинку — там пошкоджена зовнішня стіна та зруйновані квартири.

Загалом пошкоджені три багатоповерхівки, пожежно-рятувальна техніка, два автомобілі швидкої та будівля лікарні.