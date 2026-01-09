Уламок російської ракети «Орешнік», фото: СБУ

Ракурс

Російська балістична ракета «Орешнік» в ніч на сьогодні, 9 січня, вдарила по цеху державного підприємства у Львові.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело серед високопоставлених українських посадовців.

Зазначаться, що ракета, ймовірно, мала інертні або «фіктивні» боєголовки — як і під час попередньої атаки у 2024 році, коли Росія вперше застосувала її.

За словами посадовця, в результаті удару декількох суббоєприпасів у цеху сталося «незначне пробиття бетонних конструкцій», а в лісовій зоні утворилися кратери.

Служба безпеки України заявила, що Росія намагалася знищити цивільну інфраструктуру в прилеглому регіоні в умовах «швидкого погіршення погодних умов».

У Москві стверджують, що атака нібито вразила енергетичну інфраструктуру та завод, який виробляв дрони, котрі начебто були використані в «атаці на резиденцію Путіна» 29 грудня.

Як відомо, нібито атаку на резиденцію російського диктатора спростовують не лише в Україні, а й у США. Так, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що не вірить, що такий удар мав місце.

Джерело: Reuters