Уламки російської ракети, фото: СБУ

Ракурс

Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою росіяни в ніч на сьогодні, 9 січня, ударили по Львівщині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу „Орєшнік“», — зазначили у СБУ.

Серед знайдених наразі деталей:

блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи, — наголошують у спецслужбі. — Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф.

За попередніми даними, пуск ракети «Орєшнік» середнього радіуса дії класу «земля-земля» було здійснено з російського полігону «Капустин Яр».

Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов, — наголошують у СБУ.

Всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину встановлюють. Досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) триває.