Росією від початку опалювального сезону було пошкоджено понад 9 ГВт генерації та десятки об'єктів розподілу.
Про це підо час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді розповів перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля:
- частково вдалося відновити 3,5 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС;
- у планах відновлення орієнтовно 4 ГВт. Зокрема, до кінця травня є можливість відновлення понад 2 ГВт;
- українські інженерні делегації працюють в ЄС, аби отримати обладнання виведених з експлуатації станцій;
- від початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,5 ГВт розподіленої генерації.
Міністр зазначив, що в частині регіонів відключення наразі взагалі відсутні, а в інших становлять одну або півтори черги. У пікові години системних обмежень немає по всій країні.
Дефіцит на піку споживання складає близько 1 ГВт.
Шмигаль додав, що опалювальний сезон все ще триває, як і постійні спроби ворога знищити енергосистему України.