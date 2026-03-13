Українська енергогенерація зазнала значних ушкоджень, фото:

Ракурс

Росією від початку опалювального сезону було пошкоджено понад 9 ГВт генерації та десятки об'єктів розподілу.

Про це підо час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді розповів перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля:

частково вдалося відновити 3,5 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС;

у планах відновлення орієнтовно 4 ГВт. Зокрема, до кінця травня є можливість відновлення понад 2 ГВт;

українські інженерні делегації працюють в ЄС, аби отримати обладнання виведених з експлуатації станцій;

від початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,5 ГВт розподіленої генерації.

Міністр зазначив, що в частині регіонів відключення наразі взагалі відсутні, а в інших становлять одну або півтори черги. У пікові години системних обмежень немає по всій країні.

Дефіцит на піку споживання складає близько 1 ГВт.

Шмигаль додав, що опалювальний сезон все ще триває, як і постійні спроби ворога знищити енергосистему України.