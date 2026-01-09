Новини
Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2026, 21:44
999

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який стався в ніч на сьогодні, 9 січня.

Станом на 17.00, внаслідок російської атаки:

  • загинули чотири людини;
  • постраждали 25 осіб, серед них п’ятеро рятувальників;
  • 32 особи врятовано;
  • психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.

Рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві після масованого нічного обстрілу без тепла опинилися майже 6 тис. багатоповерхівок. До понад тисячі вже повернули теплопостачання.

Джерело: Ракурс


