У Києві повертають теплопостачання, фото: Pexels

У Києві вже повернули теплопостачання частині будинків, що залишилися без послуги через російську повітряну атаку.

Про це сьогодні, 9 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах, — зазначив Кличко. — Нагадаю, загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок.

Мер наголосив, що фахівці «Київтеплоенерго» працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян.