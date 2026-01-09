Новости
В Киеве возвращают теплоснабжение, фото: Pexels

В Киеве возобновили отопление в более тысячи домов — Кличко

9 янв 2026, 20:02
У Києві вже повернули теплопостачання частині будинків, що залишилися без послуги через російську повітряну атаку.

Про це сьогодні, 9 січня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах, — зазначив Кличко. — Нагадаю, загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок.

Мер наголосив, що фахівці «Київтеплоенерго» працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян.

Наразі працівники «Київтеплоенерго» спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир, — додав він. — Ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває. Комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити надання послуг мешканцям Києва.

