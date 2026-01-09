Виталий Кличко, фото: «Укринформ»

У Києві міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Ситуація в столиці дуже складна, однак контрольована з точки зору систем життєзабезпечення.

Про це сьогодні, 9 січня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що наразі половина багатоквартирних будинків Києва — майже 6 тисяч — без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури.

Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері, — додав Кличко.

Також у місті перебої з водопостачанням.

На цей час його відновили в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста. Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала в звичайному режимі, — розповів мер Києва.

Кличко наголосив, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послугу вже відновили.

Також у Києві підготовлені понад 1,2 тис. пунктів обігріву (незламності), де можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, павербанки й інші гаджети. Цієї осені кількість таких пунктів зросла — майже 200 тепер функціонують у торговельних центрах міста.