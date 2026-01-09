Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який стався в ніч на сьогодні, 9 січня.
Станом на 17.00, внаслідок російської атаки:
- загинули чотири людини;
- постраждали 25 осіб, серед них п’ятеро рятувальників;
- 32 особи врятовано;
- психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.
Рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у Києві після масованого нічного обстрілу без тепла опинилися майже 6 тис. багатоповерхівок. До понад тисячі вже повернули теплопостачання.