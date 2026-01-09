Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС

Ракурс

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який стався в ніч на сьогодні, 9 січня.

Станом на 17.00, внаслідок російської атаки:

загинули чотири людини;

постраждали 25 осіб, серед них п’ятеро рятувальників;

32 особи врятовано;

психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.

Рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві після масованого нічного обстрілу без тепла опинилися майже 6 тис. багатоповерхівок. До понад тисячі вже повернули теплопостачання.