Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня, фото: ДСНС

Семеро рятувальників отримали поранення за добу — ДСНС (ФОТО)

9 січ 2026, 17:52
999

У Києві в ніч на сьогодні, 9 січня, рашисти завдали повторного удару по будинку, коли там працювали надзвичайники, медики та поліцейські.

В результаті було поранено п’ятьох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

П’ятеро наших рятувальників поранені. Поки вони приборкували полум’я та шукали людей під завалами, ворог намагався вбити тих, хто рятує, — наголошують у відомстві.

Крім того, у Слов’янську на Донеччині під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів стався несанкціонований вибух. Постраждали двоє саперів. «Осколки, поранення, лікарняні ліжка — це жорстока реальність тих, хто метр за метром очищає нашу землю від залишків війни», — зазначають у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів