Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211371-semero-ryatuvalnykiv-otrymaly-poranennya-za-dobu-dsns-foto.html

Ракурс

У Києві в ніч на сьогодні, 9 січня, рашисти завдали повторного удару по будинку, коли там працювали надзвичайники, медики та поліцейські.

В результаті було поранено п’ятьох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

П’ятеро наших рятувальників поранені. Поки вони приборкували полум’я та шукали людей під завалами, ворог намагався вбити тих, хто рятує, — наголошують у відомстві.

Крім того, у Слов’янську на Донеччині під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів стався несанкціонований вибух. Постраждали двоє саперів. «Осколки, поранення, лікарняні ліжка — це жорстока реальність тих, хто метр за метром очищає нашу землю від залишків війни», — зазначають у ДСНС.