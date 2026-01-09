Новости
Последствия российских обстрелов Киева 9 января, фото: ГСЧС

Семь спасателей получили ранения за сутки — ГСЧС (ФОТО)

9 янв 2026, 17:52
У Києві в ніч на сьогодні, 9 січня, рашисти завдали повторного удару по будинку, коли там працювали надзвичайники, медики та поліцейські.

В результаті було поранено п’ятьох рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

П’ятеро наших рятувальників поранені. Поки вони приборкували полум’я та шукали людей під завалами, ворог намагався вбити тих, хто рятує, — наголошують у відомстві.

Крім того, у Слов’янську на Донеччині під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів стався несанкціонований вибух. Постраждали двоє саперів. «Осколки, поранення, лікарняні ліжка — це жорстока реальність тих, хто метр за метром очищає нашу землю від залишків війни», — зазначають у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


