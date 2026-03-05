Новости
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли здание пожарно-спасательного подразделения на Днепропетровщине (ФОТО)

5 мар 2026, 12:07
999

Російські загарбники обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.

Внаслідок інциденту надзвичайники не постраждали. Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що через ворожу атаку також виникла пожежа у житловому секторі — пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

Крім того, в ніч на сьогодні рашисти атакували ще декілька районів області:

  • у Кам’янському районі поранені двоє чоловіків. Пошкоджена транспортна інфраструктура;
  • у Кривому Розі виникло декілька пожеж на об'єкті інфраструктури;
  • на Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджений житловий будинок.

Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей, — додали у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


