Последствия обстрелов фермы. Фото: ГСЧС

Оккупанты обстреляли ферму на Харьковщине — погибли 100 свиней, есть раненый

19 фев 2026, 18:55
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківській області.

У четвер, 19 лютого, російські загарбники атакували ферму в селі Дворічний Кут. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік і загинуло близько 100 голів свиней. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ворожа атака призвела до пожежі — горів дах будівлі ферми. Також на території господарства зафіксували інші руйнування.

На місці події працювали сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади, які ліквідовували наслідки обстрілів.

Наслідки обстрілів ферми. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів ферми. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів ферми. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів ферми. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у квітні минулого року 12 російських ударних безпілотників типу «Шахед» пошкодили аграрне підприємство у Харківській області. Окупанти знищили будівлю телятника, адміністративну будівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Тоді через російський обстріл загинули щонайменше 100 корів.

Источник: Ракурс


