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Російські «Шахеди» вбили щонайменше 100 корів. Фото: Андрій Дикун

«Шахеди» атакували агропідприємство на Харківщині — загинуло 100 корів (ФОТО)

28 кві 2025, 20:23
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Російські безпілотники вдарили по великому агропідприємству в Харківській області.

У понеділок, 28 квітня, о 3.00 внаслідок влучання 12-ти БпЛА типу «Шахед» було пошкоджено аграрне підприємство. Окупанти знищили будівлю телятника, адміністративну будівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Про це голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун повідомив у Facebook.

За його інформацією, господарство мало 281 дійну корову. Через російський обстріл загинули щонайменше 100 корів. Точну кількість загиблих тварин знатимуть, коли розберуть завали.

Російські «Шахеди» вбили щонайменше 100 корів. Фото: Андрій Дикун

Російські «Шахеди» вбили щонайменше 100 корів. Фото: Андрій Дикун

Російські «Шахеди» вбили щонайменше 100 корів. Фото: Андрій Дикун

Російські «Шахеди» вбили щонайменше 100 корів. Фото: Андрій Дикун

Російські «Шахеди» вбили щонайменше 100 корів. Фото: Андрій Дикун

Російські «Шахеди» вбили щонайменше 100 корів. Фото: Андрій Дикун

Нагадаємо, 28 квітня російські «Шахеди» масовано атакували Черкаси та область. Протиповітряна оборона знищила над регіоном 15 ворожих БпЛА, але не обійшлося без влучань. У місті був пошкоджений об'єкт газового господарства — без газопостачання залишилася частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.

Джерело: Ракурс


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