Российские «Шахеды» убили не менее 100 коров. Фото:

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Російські безпілотники вдарили по великому агропідприємству в Харківській області.

У понеділок, 28 квітня, о 3.00 внаслідок влучання 12-ти БпЛА типу «Шахед» було пошкоджено аграрне підприємство. Окупанти знищили будівлю телятника, адміністративну будівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Про це голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун повідомив у Facebook.

За його інформацією, господарство мало 281 дійну корову. Через російський обстріл загинули щонайменше 100 корів. Точну кількість загиблих тварин знатимуть, коли розберуть завали.

Нагадаємо, 28 квітня російські «Шахеди» масовано атакували Черкаси та область. Протиповітряна оборона знищила над регіоном 15 ворожих БпЛА, але не обійшлося без влучань. У місті був пошкоджений об'єкт газового господарства — без газопостачання залишилася частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.