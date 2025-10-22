Новости
Ракурс
Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

В Харькове уже девять пострадавших в результате ударов «Шахедов» (ФОТО)

22 окт 2025, 16:25
Зросла кількість осіб, які постраждали в Харкові внаслідок сьогоднішньої російської атаки.

Внаслідок влучання дронів-камікадзе типу Shahedпо дитсадку та прилеглим будинкам у Холодногірському районі постраждали дев’ятеро осіб. Одна людина загинула. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ворожий обстріл пошкодив магазин, кафе, офісну будівлю та шість автомобілів. Виникли три пожежі. Найбільший осередок займань був зафіксований у будівлі дитячого садочку — там вогонь поширився на площу 500 кв. м. В укритті перебували 48 дітей, яких згодом евакуювали рятувальники.

Пожежі вже ліквідовані, наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків обстрілу залучені близько 60 надзвичайників, 13 одиниць техніки ДСНС, психологи, піротехніки та кінологи, співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вдень сьогодні три російські БпЛА типу «Шахед» поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок — від сили ударів другий поверх повністю склався.

На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. Згодом рятувальники евакуювали всіх 48 дітей евакуювали.

Внаслідок обстрілу загинув комунальник, який саме прибирав вулицю. Поранень також зазнали жінка, яка сиділа в припаркованому авто, та інші працівники комунальної служби.

