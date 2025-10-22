Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Зросла кількість осіб, які постраждали в Харкові внаслідок сьогоднішньої російської атаки.

Внаслідок влучання дронів-камікадзе типу Shahedпо дитсадку та прилеглим будинкам у Холодногірському районі постраждали дев’ятеро осіб. Одна людина загинула. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ворожий обстріл пошкодив магазин, кафе, офісну будівлю та шість автомобілів. Виникли три пожежі. Найбільший осередок займань був зафіксований у будівлі дитячого садочку — там вогонь поширився на площу 500 кв. м. В укритті перебували 48 дітей, яких згодом евакуювали рятувальники.

Пожежі вже ліквідовані, наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків обстрілу залучені близько 60 надзвичайників, 13 одиниць техніки ДСНС, психологи, піротехніки та кінологи, співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста.

Нагадаємо, сьогодні вдень сьогодні три російські БпЛА типу «Шахед» поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок — від сили ударів другий поверх повністю склався.

На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. Згодом рятувальники евакуювали всіх 48 дітей евакуювали.

Внаслідок обстрілу загинув комунальник, який саме прибирав вулицю. Поранень також зазнали жінка, яка сиділа в припаркованому авто, та інші працівники комунальної служби.