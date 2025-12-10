Ракурсhttps://racurs.ua/
Изъятие боевой части российского беспилотника, фото: ГСЧС
Бойову частину БПЛА «Герань-2» вилучили сапери у Богуславській громаді на Київщині.
Про це сьогодні, 10 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
Фахівці ДСНС ретельно обстежили територію. Використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети, — розповіли у відомстві. — Небезпечний елемент вилучили відповідно до всіх норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.
У ДСНС закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів, уламків дронів, ракет чи інших потенційно небезпечних залишків:
- не підходити;
- не чіпати;
- негайно телефонувати «101».